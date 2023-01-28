Рододендрон вырвала с корнями: В Светлогорске камеры засняли воровку цветов

. Фото: Светлогорский городской округ

Инцидент случился в центре Светлогорска, в парке «Времена года» 21 января, а известно о нем стало сейчас – администрация Светлогорска выложила в соцсети видео преступления.

«В час ночи жительница Светлогорска решила прогуляться со своими собаками в парке. Не просто прогуляться и подышать свежим воздухом. Заодно она решила прихватить с клумбы рододендрон», - прокомментировали в администрации.

На видео видно, как дама озирается, потом залезает в клумбу, идет по земле и вытаскивает с корнями растение. Потом убегает из парка.

«Вот только о том, что ее деяние попадет на камеру, она не знала», - подвели итог в администрации и отметили, что это не единичный случай воровства растений в городе: то на одной, то на другой клумбе пропадают цветы и кустарники.