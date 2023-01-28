Школьникам из Калининграда предложили поучаствовать в конкурсе открыток к 23 февраля

Школьникам Калининградской области предлагают поучаствовать во всероссийском конкурсе рисунков «Защитники Отечества», организованного столичным Музеем Победы. Нужно нарисовать поздравительную открытку к 23 февраля.

Как рассказали организаторы, всего на конкурс поступило уже более 2 тысяч открыток. Среди работ уже есть открытки детей из нашего региона. Например, открытка 9-летней Дианы Шубиной из Калининградской области.

Заявки на конкурс принимаются до 12 февраля. Жюри оценит творческий замысел и оригинальность, выберет победителей в пяти возрастных категориях – 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет, а также взрослые – 18 лет и старше.

На сайте Музея Победы будет создана виртуальная выставка открыток. Итоги конкурса будут подведены 24 февраля.

Все подробности для участников здесь.