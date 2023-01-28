В Пионерском посадили 30 деревьев взамен уничтоженных застройщиком

Фото: Минприроды региона.

В Пионерском на улице Комсомольской провели компенсационное озеленение – высажено три десятка деревьев и кустарники. Об этом сообщает Минприроды региона.

В 2022 году на территории Пионерского городского округа, на улице Комсомольской,15, застройщик при строительстве многоквартирного дома вырубил 14 деревьев.

Как рассказали в министерстве, в соответствии с законом об охране зеленых насаждений, подрядчиком был разработан проект компенсационного озеленения взамен уничтоженных на этом же участке деревьев. Так, было высажено 30 деревьев, 62 кустарника можжевельника и более 25 метров живой изгороди.