Ситуация назрела: Главный архитектор – о разработке паспортов фасадов зданий в Калининграде

В Калининграде необходимо заниматься разработкой паспортов фасадов. Об этом сказал главный архитектор города Андрей Анисимов во время эфира передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос ведущей.

- Когда-то всех обяжут сделать паспорт фасада, убрать кондиционеры и тарелки? – прозвучал вопрос.

- Да, мне кажется, что уже назрела ситуация, когда отсутствие регулирования каких-то вопросов приводит к ущемлению прав собственников, - ответил главный архитектор.

Он сказал, что собственники зданий между собой начинают ругаться, когда не получается договориться о том, как должно выглядеть здание.

- Они не могут определиться с тем, каким быть фасаду. Нужно регулирование этой сферы, - сказал архитектор.

Андрей Анисимов подчеркнул, что регулирование важно - город должен формироваться исходя из каких-то правил, «а не только исходя из пожеланий одного локального отдельно взятого собственника».