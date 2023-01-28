В Калининградской области построят речной трамвай длиной 25 метров

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В Калининградской области на «Ушаковских верфях» заложили речной трамвай «Иния», разработанный в Объединенной судостроительной корпорации для регулярных речных перевозок пассажиров.

Как сообщает пресс-служба ОСК, проект судна получил согласование Северного филиала Российского классификационного общества в ноябре 2022 года.

«Судно рассчитано на 54 пассажира и двух членов экипажа, имеет осадку 0.5 м и габаритную длину 24.8 м», - говорится в сообщении. Отмечается, что высота борта «Инии» достигает 1.4 м, что позволит эксплуатировать ее не только на реках и каналах, но и на озерах и водохранилищах.

Проектная скорость судна при полной нагрузке будет достигать 40 км/ч. «Иния» названа в честь вида пресноводного речного дельфина, обитающего в Амазонке. По задумке, элементы дизайна судна имеют сходство с контуром дельфина, выпрыгнувшего из воды.