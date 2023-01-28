Соевые бобы и шрот: Через пункт пропуска в Светлом за год прошло около 3,5 млн тонн грузов

Итоги деятельности за 2022 год подвел таможенный пост в Светлом: на прибытие оформлено 354 водных судна, на убытие – 371 судно.

Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, всего за год через пункт пропуска переместили 3 млн 455 тыс тонн грузов.

Ввозили в основном соевые бобы и продукты их переработки (соевый шрот), морские суда. Вывозили – продукты переработки соевых бобов и масленичных культур (соевый белковый концентрат, соевое масло, соевый шрот и др.), пшеницу, морские суда после ремонта.