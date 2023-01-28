В зоопарке Калининграда рассказали об «охоте» на трухлявые пни с личинками для муравьеда

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Сотрудники Калининградского зоопарка следят за вырубкой аварийных деревьев в городе, чтобы собирать трухлявую древесину. Как рассказала в Телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова, старые пни с насекомыми, в частности, нужны для установки в вольер муравьеда Лектора.

«Муравьеды невероятно счастливы возможности повыковыривать личинок насекомых из трухлявых пней и мы за ними (трухлявыми пнями) буквально «охотимся» по всему городу при очередных выпиловках аварийных деревьев», - рассказала директор.

Она также рассказала, что пни от деревьев хорошо подходят для изготовления из них подставок для детей. А ветви в зоопарке используют в качестве барьеров с внутренней стороны вольера, из них делают шалаши-укрытия для животных и также их дробят на щепу.