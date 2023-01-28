Главный архитектор рассказал, почему киоски в Калининграде решили красить в серый цвет

В Калининграде решением администрации для окраски нестационарных торговых объектов (НТО) выбрали серый цвет. Сделано это для того, чтобы они не выделялись и не бросались в глаза.

Об этом рассказал главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов во время эфира передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Эти нестационарные объекты сами по себе создают визуальный шум. Цель – привести их в единообразие, уменьшить влияние на внешний вид города, на городскую среду, - говорит главный архитектор. - На эти объекты будут вешаться вывески, реклама, в витринах появятся товары. Если мы будет иметь красный, синий, желтый цвет самого объекта, потом появятся разноцветные товары, вывески какие-то серобуромалиновые – это будет еще хуже. Серый цвет – чтобы минимизировать давление на визуальную среду.

При этом по словам архитектора не значит, что серый цвет становится в Калининграде трендовым.

- Серый цвет – хороший утилитарный цвет. Он во всем мире и в наших городах-миллионниках, в столицах является базовым, - пояснил Андрей Анисимов.

Нестационарные торговые объекты – временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком и не являющиеся капитальными строениями.