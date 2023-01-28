На Куршской косе заметили ворон, которые ловят рыбу со льда залива

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе, на таящем льду Куршского залива заметили серых ворон, которые собираются, чтобы поохотиться за рыбок. О забавном поведении птиц «Комсомолке» рассказал Научный сотрудник национального парка «Куршская коса» Кирилл Иванюков.

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

- У открытой воды вороны высматривают мелкую рыбешку, выплывающую на поверхность. Доставшей рыбку вороне лучше не зевать, так как ее подружки обязательно попытаются отнять улов. Всеядность и развитый интеллект позволяет вороне легко приспосабливаться к различным условиям, и она всегда находит, чем поживиться», - рассказал специалист.

В феврале-марте у серых ворон происходят брачные игры.

- Вороны начинают кричать и гоняться друг за другом в воздухе, кувыркаясь в полете», - рассказал Кирилл.

Путем кольцевания научные сотрудники выяснили, что гнездящиеся на косе вороны на зиму улетают южнее, а на косу перемещаются особи из северных районов. С приходом весны местные вороны возвращаются, и в это же время улетают в северном направлении зимовавшие здесь вороны.