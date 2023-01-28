В мэрии пояснили, почему в калининградских автобусах не работают валидаторы

В некоторых автобусах Калининграда не работают валидаторы. Связано это с заменой банковских сертификатов.

Об этом говорится в комментариях на страничке администрации города в «ВКонтакте». Представители мэрии ответили подписчице, которая сообщила о том, что в автобусах снимают валидаторы.

«В Центре организации движения и пассажирских перевозок уточнили, что «Калининград-ГорТранс» проводит поэтапную замену банковских сертификатов. Сертификаты мировых удостоверяющих центров заменяются на отечественные от Минцифры», - пояснили в администрации Калининграда.