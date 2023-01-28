Администрация Калининграда в 2022 году заработала на рекламе 27.3 млн рублей

Администрация Калининграда получает доходы от рекламы, размещенной на улицах. При этом за последние годы денег в бюджет от рекламы поступает все меньше. Об этом рассказал главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов во время эфира передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Доходы делятся на доходы от конкурса и доходы от госпошлины. В сумме за 2020 год 29.8 млн рублей было получено администрацией по этим статьям. В 2021 году – 27.8 млн рублей. В 2022 году – 27.3 млн рублей, - сказал главный архитектор.

При этом он отметил, что это постепенное снижение «ни о чем не говорит».

- Мы сейчас не расширяем сеть новых мест под рекламу, под отдельно стоящие рекламные конструкции. Связано это с тем, что уже и так достаточно много рекламных конструкций есть в городе. При этом есть места, которые мы бы хотели уже пересмотреть. Понятно, что где-то есть избыток [рекламы], а где-то есть резервы. Пока мы стараемся новых мест не формировать. Пробуем перераспределить сам принцип размещения рекламы в городе. – сказал главный архитектор Калининграда.