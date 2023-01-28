В Калининграде библиотеку назовут именем режиссера Литературного театра Альберта Михайлова

Альберт Михайлов. Фото: Геннадий Филиппович

В Калининграде библиотеку №11 на улице Можайской назовут именем поэта, режиссера Литературного театра, заслуженного работника культуры РФ Альберта Михайлова. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак в эфире ЦУР региона в «ВКонтакте», отметив, что сделать это можно без проблем.

- Обращение к администрации Калининграда мы уже подготовили. Единственное, нам с коллегами сейчас нужно обсудить, чтобы это можно было сделать быстро, успеть до марта. Проблем я не вижу, - сказал Андрей Ермак.

Ранее к министру обратился внук поэта. Он попросил увековечить имя дедушки и сообщил, что в марте – годовщина его смерти.