В Калининградской области тренировку провели мотострелки и танкисты

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Мотострелки и танкисты армейского корпуса Балтийского флота провели стрельбы в Калининградской области.

В занятиях по боевой подготовке в полевых условиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано 20 единиц военной и специальной техники.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, мотострелки и наводчики боевых машин выполнили стрельбы из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок СВД и вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Механики-водители гусеничной техники отработали вождение по различным маршрутам.

Накануне гранатометчики Балтфлота тренировались уничтожать танки противника.