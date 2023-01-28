В Калининградской области на отсрочку от армии могут претендовать специалисты из 200 IT-компаний

Стартовал прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов. Информацию о себе может заполнить сам сотрудник. Заявление необходимо подать до 6 февраля через портал госуслуг.

Как сообщил вице-премьер правительства калининградской области – министр цифровых технологий и связи Леван Дараселия, если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправил свои данные, то организация может внести его в список самостоятельно.

«На сегодняшний день претендовать на отсрочку могут специалисты двухсот аккредитованных калининградских компаний», - отметили в правительстве региона.

До 9 февраля компании нужно проверить и утвердить данные. После этого Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта.

С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

На получение льготы могут претендовать специалисты от 18 до 27 лет с гражданством РФ, имеющие высшее образование из перечня, подпадающего под отсрочку. При этом сотрудник должен проработать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. Правила распространяются и на работников с меньшим стажем при условии, что они окончили вуз за год до трудоустройства.

Ранее правительством РФ был разработан комплекс мер для поддержки отечественной информационной отрасли, была расширена программа предоставления грантов на создание отечественных решений.