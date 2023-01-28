В каких муниципалитетах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

За сутки в Калининградской области зарегистрировали 125 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев (83) выявлено в Калининграде. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, коронавирус также выявили в Гурьевском округе (6), Зеленоградском округе (5), Черняховском округе (5).
Где еще зафиксировали новые случаи ковида за сутки:
Нестеровский городской округ – 1 новый больной;
Багратионовский городской округ – 4 человека;
Озерский городской округ – 1 человек;
Балтийский городской округ – 2;
Пионерский городской округ – 2;
Гвардейский городской округ – 4;
Полесский городской округ – 4;
Гусевский городской округ – 2;
Светловский городской округ – 3;
Советский городской округ – 3.