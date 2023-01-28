В каких муниципалитетах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

За сутки в Калининградской области зарегистрировали 125 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев (83) выявлено в Калининграде. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, коронавирус также выявили в Гурьевском округе (6), Зеленоградском округе (5), Черняховском округе (5).

Где еще зафиксировали новые случаи ковида за сутки:

Нестеровский городской округ – 1 новый больной;

Багратионовский городской округ – 4 человека;

Озерский городской округ – 1 человек;

Балтийский городской округ – 2;

Пионерский городской округ – 2;

Гвардейский городской округ – 4;

Полесский городской округ – 4;

Гусевский городской округ – 2;

Светловский городской округ – 3;

Советский городской округ – 3.