На ул. Горького в Калининграде автобус сбил 66-летнюю женщину

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП произошло в пятом часу вечера в субботу, 28 января. Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, автобус «Мерседес» под управлением 70-летнего водителя ехал по улице Горького со стороны улицы Генерал – лейтенанта Озерова. На пешеходном переходе автобус сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Как пояснил водитель автобуса, он заканчивал проезд перекрестка и не увидел пешехода.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.