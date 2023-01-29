На Московском проспекте в Калининграде водитель БМВ устроила ДТП с тремя пострадавшими

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Авария произошла в первом часу ночи в субботу, 28 января. БМВ по управлением 37-летней женщины двигался по Московскому проспекту со стороны улицы Суздальской. Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, при развороте калининградка не уступила дорогу ехавшему по встречной полосе «Фольксвагену Поло».

В результате ДТП травмы получили несовершеннолетний пассажир БМВ и 28-летний и 29-летний пассажиры «Фольксвагена».

Водитель БМВ пояснила, что не заметила второй автомобиль, когда совершала свой маневр.