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НовостиПроисшествия29 января 2023 10:35

На Московском проспекте в Калининграде водитель БМВ устроила ДТП с тремя пострадавшими

Травмы получили пассажиры автомобилей
Николай Литвинов
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Фото: УГИБДД Калининградской области

Авария произошла в первом часу ночи в субботу, 28 января. БМВ по управлением 37-летней женщины двигался по Московскому проспекту со стороны улицы Суздальской. Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, при развороте калининградка не уступила дорогу ехавшему по встречной полосе «Фольксвагену Поло».

В результате ДТП травмы получили несовершеннолетний пассажир БМВ и 28-летний и 29-летний пассажиры «Фольксвагена».

Водитель БМВ пояснила, что не заметила второй автомобиль, когда совершала свой маневр.