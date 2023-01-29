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НовостиОбщество29 января 2023 11:06

Из-за циклона «Николас» в Калининградской области усилится ветер

Порывы будут близки к штормовым значениям
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

Калининградская область попала под влияние циклона «Николас», центр которого располагается над Скандинавией.

В воскресенье, 29 января, атмосферный вихрь принесет нам мокрый снег и усиление ветра до 12-16 м/с. В сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют, что к вечеру на побережье ветер усилится до 20 м/с, что соответствует штормовому значению.

Атмосферное давление в течение суток будет понижаться. К утру понедельника оно упадет до 744 миллиметров ртутного столба.