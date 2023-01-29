В Янтарном состоялся «Марш жизни»

. Фото: газета «Наш Янтарный».

В воскресенье, 29 января, состоялся традиционный «Марш жизни». Его участники прошли по тому же маршруту, по которому в конце января 1945 году пришлось идти под конвоем фашистов узникам концлагерей Восточной Пруссии.

Как сообщает пресс-служба администрации Янтарного, финальной точкой марша стал памятник жертвам Холокоста. Он установлен в том самом месте, где в конце января 1945 года нацисты жестоко расправились с узниками концлагеря «Штутгоф». До Пальмникена (так до войны назывался Янтарный) сумели дойти меньше 4 тысяч человек: более 2 тысяч евреев были убиты или погибли по дороге.

В «Марше жизни» приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, глава администрации Янтарного городского округа Артур Крупин, генеральный консул Германии в Калининграде Ханс Гюнтер Маттерн, глава попечительского совета Еврейской общины Калининграда Леонид Плитман, калининградский писатель и поэт Борис Бартфельд, представители общественных и религиозных организаций, а также неравнодушные жители Янтарного и других муниципалитетов.