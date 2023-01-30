Под Калининградом пожарные предотвратили мощный взрыв

Казалось бы, пожар, сообщение о котором поступило в Центр управления в кризисных ситуациях около пяти часов вечера 29 января, ничего особенного из себя не представлял. На улице Горького в Черняховске горел 2-этажный деревянный сарай размером 8 х 15 метров, с шиферной кровлей по деревянной обрешетке. Однако внутри хозпостройки, как выяснилось, хранились два баллона с пропаном. Доберись огонь до них – рвануло бы так, что мало никому бы не показалось.

Однако вовремя прибыли расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-11 в составе 8 человек и 2 единиц техники, а также пожарная команда войсковой части 45752-Г Балтийского флота МО РФ в составе 3 человек и 1 единицы техники. Огнеборцы оперативно сориентировались в ситуации и успели вынести взрывоопасные предметы из полыхавшего строения.

В итоге обошлось без пострадавших, причины возгорания выясняются.