На военных полигонах Калининградской области прошли учения мотострелков

На нескольких полигонах в Калининградской области мотострелки и наводчики боевых машин выполнили стрельбы из снайперских винтовок СВД, гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, а также вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

В мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники. Механики-водители гусеничной техники отработали вождение по маршрутам, на которых преодолевали препятствия - противотанковые рвы, колейные мосты и минно-взрывные заграждения.

Как пояснили в пресс-службе Западного военного округа, регулярные тренировки на полигонах подразделений армейского корпуса позволяют подготовить их к ведению боевых действий, применению штатного оружия и техники в условиях современного общевойскового боя в постоянно меняющейся оперативно-тактической обстановке.