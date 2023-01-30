Калининградцам предлагают больше денег в обмен на землю

До 1 июля этого года любой из многодетных калининградцев, имеющий право собственности на земельный участок, может отказаться от него и получить взамен 400 тысяч рублей. Постановление о единовременной выплате подписано губернатором области.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что эта мера социальной поддержки, реализуемая в рамках национального проекта «Демография», действует в эксклаве с 2019 года и, действительно, востребована у многодетных семей: в 2022-м ей воспользовались 242 «ячейки общества», а всего за четыре года – 1 894.

В 2023 году областной бюджет запланировал выделить на эти цели 128 миллионов рублей. Предполагается, что такой мерой поддержки воспользуются еще 320 многодетных семей. Жителям Калининграда повезло еще больше: горадминистрация дополнительно выплатит отказавшимся от получения бесплатного земельного участка 200 тысяч рублей, то есть суммарная выплата составит 600 тысяч рублей.