За неделю у калининградцев изъяли 6 единиц оружия

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

На прошлой неделе в Калининградской области прошло 85 проверок обеспечения сохранности находящегося у жителей региона огнестрельного оружия и патронов к нему. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы изъяли 6 единиц оружия, добровольно было сдано 8 единиц. Составлено 13 административных протоколов, из которых 10 - за нарушение сроков регистрации оружия или сроков постановки его на учет.

Росгвардия напоминает, что для продления срока действия разрешения на оружие граждане должны предоставлять заявление и документы не позднее чем за месяц до истечения срока действия разрешения.