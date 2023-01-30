На ул. Шатурской в Васильково не работает светофор на опасном перекрестке

. Фото: Предоставлено очевидцами

В поселке Васильково Гурьевского района второй день не работает светофор на опасном перекрестке. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

С вечера воскресенья не работает светофор на перекрестке улицы Шатурской с улицей Калининградской. На этой улице находятся детский сад и школа. Родителям, которые везут своих детей в дошкольное и образовательное учреждения, приходится пересекать сразу две полосы с оживленным движением.

По словам местных жителей, обращение в органы власти пока не дало никаких результатов.