Авиакомпания Smartavia возобновляет рейсы из Калининграда в Архангельск и Мурманск

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С 22 февраля авиакомпания Smartavia возобновляет выполнение рейсов в Архангельск, а со 2 марта начнет снова выполнять рейсы в Мурманск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Полеты планируются на воздушных судах В 737-800 в компоновке 189 пассажирских кресел. В Архангельск рейсы запланированы по субботам, вылет из Калининграда - в 00.25. В Мурманск можно будет улететь по четвергам, время вылета - 14.30.

Рейсы будут выполняться в рамках действия зимнего расписания до 25 марта 2023 года.