В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 30 января нет воды и отопления

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 30 января, в течение дня нет горячей воды и отопления на 12 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов тепла не будет по следующим адресам:

пер. Желябова, 9(кадетский корпус), 25, 27,

пер. Калужский, 1-7 (д/с№102), 2-20,

пер. Нарвский, 1-13,6а (лицей),

пр-кт Советский, 24-38а,

ул. Гайдара, 3-55,

ул. Ген.-лейт. Озерова, 1-17б, 2-16а,

ул. Желябова, 1-7, 6-8 (больница),25а,

ул. Калужская, 4-38 (д/с№52,№110), 29-39а,

ул. Мусорского, 1-3,15- 21,

ул. Нарвская, 1-45, 6-52,

ул. Памяти павших в Афганистане, 2, 1-31,

ул. Уральская, 2-18, 3-15.

С 10.00 до 15.00 без холодной воды будут потребители по следующим адресам:

ул. Подп. Емельянова, 58-64, 64а, 66-72, 74-80,

ул. Краснодонская (в/городок 12),

ул. Горького, 162б,

ул. Полк. Ефремова, 2,4,6,8,10,12,3,5,7.