Как выглядит в Советске новый мурал, посвященный Тильзитскому миру

. Фото: Евгений МАСЛОВ

В Советске на фасаде одного из домов на улице Луначарского появился мурал на тему Тильзитского мира. Фото опубликовал во «ВКонтакте» руководитель региональной Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

На стене жилого дома появилось изображение момента встречи императоров Александра I и Наполеона в 1807 году. Также на фасаде красуются портреты двух императоров, выполненные в серо-белых тонах.

. Фото: Евгений МАСЛОВ

Автор мурала – художник Сергей Яковлев. Изображение украшает здание, расположенное напротив Музея Тильзитского мира.