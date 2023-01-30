Пьяная калининградка устроила драку с охранником ночного клуба

Около часа ночи в ночном клубе на улице К. Маркса в Калининграде сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали агрессивную женщину, которая била охранника, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Как выяснилось, сотрудник службы контроля отказал трем дамам в посещении клуба, и тогда одна из них начала оскорблять, а позже избивать охранника.

Сотрудники Росгвардии доставили буйную 36-летнюю калининградку в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.