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НовостиОбщество30 января 2023 11:41

В Зеленоградске планируют благоустроить парк «Школьный»

Часть деревьев парка планируют искусственно подсветить
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2023 году по программе конкретных дел в Зеленоградском районе приведут в порядок одиннадцать объектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, запланировано благоустройство парка «Школьный» на улице Тургенева рядом с гимназией «Вектор». Там проложат дренаж, проведут освещение вдоль новых пешеходных дорожек с деревянным покрытием, установят спортивную площадку. Часть деревьев парка планируют искусственно подсветить.

Конкурсные процедуры по поиску подрядчиков муниципалитет завершил. На некоторых объектах начата работа, к благоустройству остальных приступят с наступлением устойчивой теплой и сухой погоды.