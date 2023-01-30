В Малом Васильково поминки закончились избиением

На жителя поселка Малое Васильково завели уголовное дело за нанесение телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на поминках в одном из домов в поселке. Между 50-летним мужчиной и 48-летней жительницей Гурьевска начался конфликт. Чтобы успокоиться, мужчина вышел на крыльцо. Вернулся он с шуруповертом в руках, которым и избил оппонентку.

Женщина убежала от агрессора и спряталась, а после обратилась в полицию. Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.