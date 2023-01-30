Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 115 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 64 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 4,
Озерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 6,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 15,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 1,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 6,
Светлогорский городской округ – 1,
Советский городской округ - 1,
Черняховский городской округ – 11.