Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 115 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 64 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 4,

Озерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 6,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 15,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 6,

Светлогорский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Черняховский городской округ – 11.