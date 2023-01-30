Автотор запустил в Калининграде производство китайской модели Kaiyi E5

. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

В понедельник, 30 января, компания Автотор официально объявила о запуске в Калининграде производства китайской модели Kaiyi E5. Это седан длиной 4,6 метра, который оснащается бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, инвестиции в модернизацию линии превысили 100 миллионов рублей.

- На первоначальном этапе выпуск осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. В дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл производства, - уточнили в пресс-службе.

Старт российских продаж модели E5 запланирован на первый квартал нынешнего года.

Новый партнер Автотора компания Kaiyi Automobile была основана в марте 2014 года. Ее собственные производственные площадки расположены в городе Ибинь и рассчитаны на выпуск 300 000 автомобилей в год.