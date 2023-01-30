Государственный архив показал, как выглядело здание мэрии Калининграда в 1923 году

Автор: K. Richter. Из юбилейного издания «Кёнигсберг в Пруссии. 1724-1924» (1924). Фото: Государственный архив Калининградской области

В социальных сетях Государственный архив Калининградской области опубликовал гравюрное изображение здания администрации города, каким оно было 100 лет назад. Мы видим гравюру художника Рихтера из юбилейного издания «Кёнигсберг в Пруссии. 1724-1924».

Здание Торгового двора для фирм - участников Восточной ярмарки было построено в 1923 году. В 1927 году изменилось его функциональное назначение. В него вселился городской магистрат, прежде обитавший в Кнайпхофской ратуше. Здание получило название Городской дом на Ганзаринг, 3/7. Бургомистром Кёнигсберга был тогда Ганс Ломайер, который тесно сотрудничал с Хоппом.

Сегодня в этом здании, чей облик сильно изменился, находится администрация Калининграда. Адрес всем известен как площадь Победы, 1.