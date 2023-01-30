Калининградская сборная завоевала 11 наград Единых Игр Специальной Олимпиады

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Татарстане прошли комплексные международные соревнования по восьми зимним и десяти летним видам спорта среди участников с ментальными нарушениями здоровья. На 14 спортивных объектах Казани соревновались 1565 представителей спортивных школ и клубов Белоруссии и России.

Калининградская команда завоевала 11 наград, в том числе четыре золотые медали.

В плавании отличились Вадим Моисей, Петр Булыбенко и Татьяна Пахарева, занявшие призовые места на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, 50 метров кролем на спине, а также в составе эстафетной четверки вместе с представителями Республики Карелия.

В настольном теннисе победителями и призерами своих дивизионов среди взрослых, юниоров и младших девушек стали Роман Баляйкин, Илья Сидоркин и Милана Зинченко. Кроме того, объединившись в тандем, Илья и Роман заняли еще и третье место в парном мужском турнире.