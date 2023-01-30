В Калининградской области 300 детей-сирот получили жилищные сертификаты

В Калининградской области с мая 2021 года детям-сиротам выдано 300 жилищных сертификатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Квартиры с использованием выплаты уже приобрели 215 человек. Чаще всего недвижимость покупали в Калининграде, Гурьевском и Черняховском районах.

Напомним, сумма жилищного сертификата – 2 517 933 рубля. Воспользоваться выплатой необходимо в течение трех лет, но статистика показывает, что молодые люди приобретают недвижимость в среднем в течение 3-4 месяцев.

«Обладатели сертификата отмечают основные преимущества его использования. Это, во-первых, самостоятельный выбор жилья на вторичном или первичном рынке недвижимости, в любом муниципалитете. С этого года также можно направить средства на оплату договора участия в долевом строительстве. Кроме того, существует возможность дополнительно воспользоваться другими мерами соцподдержки, чтобы приобрести, например, квартиру большей площади», – рассказала министр социальной политики Анжелика Майстер.