Алиханов рассказал о рекордных показателях в строительстве и сельском хозяйстве

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области отмечаются положительные результаты в экономике. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе визита в регион полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана, сообщает пресс-служба правительства.

«В сельском хозяйстве, строительстве достигнуты рекордные показатели. Растут налоговые и неналоговые доходы, наращиваются инвестиции», - сказал Антон Алиханов.

Глава региона добавил, что внимание и поддержка Калининградской области со стороны президента и правительства РФ позволяет оперативно реагировать на новые вызовы.

«Кроме того, губернатор проинформировал о новых проектах. Александр Гуцан выразил поддержку этим инициативам и позитивно оценил динамику развития региона», - добавили в пресс-службе регионального правительства.