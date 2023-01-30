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НовостиОбщество30 января 2023 14:03

Алиханов рассказал о рекордных показателях в строительстве и сельском хозяйстве

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области отмечаются положительные результаты в экономике. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе визита в регион полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана, сообщает пресс-служба правительства.

«В сельском хозяйстве, строительстве достигнуты рекордные показатели. Растут налоговые и неналоговые доходы, наращиваются инвестиции», - сказал Антон Алиханов.

Глава региона добавил, что внимание и поддержка Калининградской области со стороны президента и правительства РФ позволяет оперативно реагировать на новые вызовы.

«Кроме того, губернатор проинформировал о новых проектах. Александр Гуцан выразил поддержку этим инициативам и позитивно оценил динамику развития региона», - добавили в пресс-службе регионального правительства.