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НовостиДом. Семья30 января 2023 14:12

В Калининградском зоопарке рассказали о лечении самого старого сивуча в мире

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Сивуч Ким.

Сивуч Ким.

Фото: Калининградский зоопарк

В зоопарке Калининграда рассказали о состоянии Кима – самого старого сивуча в мире по данным международной системы учета зоопарковских животных (Киму 32 года, в природе сивучи живут 18-20 лет, в неволе – 20-25 лет). Зимой у Кима обостряется старческий артрит.

«Боли купируют небольшими порциями лекарств. Хронический пародонтит держат под контролем с помощью ежедневного полоскания рта и чистки зубов, а катаракту - каплями и мазями», - рассказали в пресс-службе Калининградского зоопарка.

А чтобы сивуч не толстел, чтобы его суставы не страдали от лишней нагрузки, киперы контролируют количество съеденной пищи.