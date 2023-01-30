В Калининградском зоопарке рассказали о лечении самого старого сивуча в мире

Сивуч Ким.
Фото: Калининградский зоопарк
В зоопарке Калининграда рассказали о состоянии Кима – самого старого сивуча в мире по данным международной системы учета зоопарковских животных (Киму 32 года, в природе сивучи живут 18-20 лет, в неволе – 20-25 лет). Зимой у Кима обостряется старческий артрит.
«Боли купируют небольшими порциями лекарств. Хронический пародонтит держат под контролем с помощью ежедневного полоскания рта и чистки зубов, а катаракту - каплями и мазями», - рассказали в пресс-службе Калининградского зоопарка.
А чтобы сивуч не толстел, чтобы его суставы не страдали от лишней нагрузки, киперы контролируют количество съеденной пищи.