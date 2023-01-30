Елена Бабура: В Калининградской области свободны 16,5% развернутых коек для лечения COVID-19

В Калининградской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За неделю в регионе зарегистрировали 708 новых случаев.

При этом, как рассказала «Комсомолке» руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура, в 96,8% случаях инфекция протекает в форме ОРВИ, лечение в подавляющем большинстве заболевшие получают амбулаторное.

- Значимого прироста тяжелых форм заболевания не отмечается, уровень госпитализации остается низким. 16,5% развернутых коек для лечения свободны, - отметила Елена Бабура.

В Калининградской области увеличение числа заболевших отмечается во всех возрастных группах.