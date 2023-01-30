За год на пожарах в Калининградской области спасли 277 человек

В Калининграде подвели итоги в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 2022 году в нашем регионе было потушено более 4 200 пожаров, спасено 277 человек и материальных ценностей на сумму более 400 миллионов рублей.

Самым масштабным стал природный пожар - уникальное болото Целау, расположенное в окрестностях Правдинска, горело девять суток. В тушении принимали участие пожарные подразделения Министерства обороны и МЧС России. Совместными усилиями удалось не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики.