Эксперты назвали сферы, в которых в Калининградской области есть острый дефицит работников

Сразу в 15 отраслях наблюдается серьезное падение числа кандидатов на трудоустройство. Такие данные приводят аналитики hh.ru. Наиболее острый дефицит соискателей наблюдается в профессиональных сферах «Банки, инвестиции, лизинг», «Медицина, фармацевтика», «Добыча сырья», «Домашний персонал» и «Консультирование» (не более одного кандидата на вакансию).

Среди основных причин эксперты называют изменение технологических процессов, передачу части функций на аутсорсинг, уменьшение объема производства, а также приостановку проектов.

- В целом в поведении соискателей заметна осторожность: на фоне экономической нестабильности многие местные соискатели открыли резюме и начали интересоваться вакансиями, но при этом не спешили менять работу. На протяжении последних нескольких лет соискатели неактивно ищут работу - это один из парадоксов текущего состояния экономики, - отмечают эксперты.

Еще одним ключевым фактором стала демографическая яма. За последнее десятилетие, по данным Росстата, количество человек в возрасте 20-24 лет снизилось почти вдвое - с 12 до 7 миллионов. Это значит, что за персонал на стартовые позиции, которые обычно предлагаются молодежи, идет сильнейшая конкуренция среди работодателей, потому что людей физически не хватает.