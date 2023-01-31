Калининград вошел в топ городов с самыми интересными для туристов музеями

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru провел опрос и узнал, в каких городах туристы нашли для себя самые интересные музеи.

На первом месте с большим отрывом оказался Санкт-Петербург, его выбрало 68 процентов подписчиков. Москва получила 26 процентов голосов, Севастополь собрал 15 процентов голосов.

За Калининград проголосовали 7 процентов участников опроса. Музей янтаря, исторические музеи города и области за много лет завоевали достаточно поклонников. И число их будет с годами только расти, отмечает сервис.