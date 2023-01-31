В Калининграде завели дело на водителя автобуса, который наехал на 2-летнего ребенка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Вечером 24 января на улице Б. Хмельницкого 60-летний мужчина переходил дорогу с 2-летним внуком. Не дойдя до тротуара, мальчик споткнулся и упал перед остановившимся автобусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

57-летний водитель автобуса не убедился, что все пешеходы перешли дорогу, начал движение и наехал на малыша.

Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу с открытыми переломами и другими повреждениями правой ноги.

На водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется расследование.