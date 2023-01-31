В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 31 января нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде во вторник, 31 января, в течение дня отключено электричество в домах на 8 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по следующим адресам:

ул. Львовская, 1-31, 2,18-18а, 20, 22,

ул. Карпатская, 1-25, 2-24, 24а

пер. Львовский, 1-9, 2-10,

ул. Подп. Емельянова, 136 ,138-144, 148, 150, 150а, 152, 154а

пер. Ржевский 3-й, 1-21, 1а-г,

ул. П. Морозова, 115а-в, 130а, б,

ул. Коммунистическая, 53-59, 36-48, 46а-г, 48а-г, 50-54, 52а-в, 54а,б, 56а-г, 58а-г, 61-79, 79а,б,

ул. Печатная,53, 55, 57а,

До 18:00 холодной воды не будет на ул. Коммунистической, 48 а-г.

С 10:00 до 16:00 запланировано отключение холодной воды у потребителей по следующим адресам:

ул. Артиллерийская, 45, 51,

пр-кт Московский, 76,

наб. Адм. Трибуца, 37,

ул. Подп. Емельянова, 151.