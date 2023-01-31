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НовостиОбщество31 января 2023 9:17

Студентам, пострадавшим от пожара в общежитии на Соммера, выплатили деньги

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров подписал приказ об оказании материальной помощи студентам, чье имущество пострадало в результате пожара в общежитии на улице Генерала Соммера. Об этом он сообщает в своем телеграм-канале.

«Решили выплатить деньги на решение первоочередных вопросов сейчас, не дожидаясь официальных выводов комиссии и соблюдения всех формальностей», - написал ректор.

Размер материальной помощи ректор не уточнил.

Он напомнил, что проживающие в пострадавших от огня комнатах были расселены в тот же день.

«В дальнейшем при необходимости могут быть оказаны дополнительные меры поддержки», - отметил Александр Федоров.