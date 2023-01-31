В мэрии Калининграда рассказали о судьбе украшавших город елей в кадках

. Фото: мэрия Калининграда

Украшавшие Калининград живые ели в кадках будут высажены в скверах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Для более чем сотни зеленых насаждений в комитете городского хозяйства и строительства присмотрели новые места, а служба заказчика заключила контракт на работы по высадке и уходу в течение года. Условия договора обязывают фирму обеспечить, по сути, 100-процентную приживаемость хвойников, в противном случае ей придется их заменять за собственный счет», - сообщили в администрации.

Где высадят ели:

Московский пр-т (памятный знак морякам-балтийцам) - 6 шт.;

ул. Лесная - 10 шт.;

ул. Герцена - 6 шт.;

ул. В. Фермора - 4 шт.;

Советский пр-т - ул. Нарвская - 11 шт.;

ул. Нарвская, 54б - 7 шт.;

ул. Киевская, 50-52 - 4 шт.;

сквер у «Киноленда» (со стороны Коммунистической) - 6 шт.;

ул. Черняховского (Музей янтаря) - 4 шт.;

ул. У. Громовой, 64 - 15 шт.;

ул. Рокоссовского - 9 шт.;

Московский пр. – Ленинский пр. - 6 шт.;

Ленинский пр-т (сквер 70-летия Калининградской обл.) - 6 шт.;

Ленинский пр-т – Житомирская - 6 шт.;

сквер Тельмана - 16 шт.;

ул. Челнокова, 65а - 5 шт.;

Советский пр. - ул. Брамса - 3 шт.