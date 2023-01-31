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НовостиОбщество31 января 2023 11:29

Жителя Гурьевска будут судить за жестокое избиение в бане

Судебное заседание назначено на 9 февраля
Виктор Сергеев

В Гурьевске будут судить местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В июне 2022 года мужчина в компании коллег по работе и двух новых знакомых парились в бане и выпивали. Во время распития обвиняемый избил одного из новых знакомых деревянным черенком.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Судебное заседание назначено на 9 февраля.