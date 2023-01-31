В Калининградской области 13 предприятий незаконно сбрасывают сточные воды

В Калининградской области природоохранная прокуратура выявила нарушения при использовании водных объектов рядом организаций. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 13 предприятий и учреждений, в том числе ОАО «Светловский водоканал», МУП ЖКХ «Гурьевский Водоканал», МУП ЖКХ г. Нестеров, МУП «Озерский водоканал», МУП «Водоканал Краснознаменского городского округа» и ряд других организаций, сбрасывают сточные воды без разрешения.

По результатам проверки природоохранный прокурор внес представления в адрес водопользователей, а также главам администраций восьми муниципалитетов в связи с допущенным бездействием.