Калининградские борцы завоевали бронзовые медали Кубка Ивана Ярыгина

В Красноярске провели мемориал двукратного Олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона Европы и победителя чемпионата мира по вольной борьбе Ивана Ярыгина. Один из самых престижных отечественных международных турниров собрал свыше 400 титулованных и перспективных представителей вольного стиля из 12 государств.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, в числе 80 призеров знакового январского турнира оказались и воспитанники калининградского спорта, которые завоевали по бронзовой медали в весовых категориях «до 65 килограммов» и «до 57 килограммов».

Многократный призёр престижных молодёжных соревнований Даниил Харчилава сумел выиграть четыре поединка из пяти возможных.

Убрав соперников из Киргизии и России на стадии 1/16 и 1/8 финала, подопечный Виктора и Валерия Ходжаевых в четвертьфинале победил напарника по калининградской сборной и бронзового призёра прошлогоднего чемпионата России Арипгаджиява Аблулаева.

В полуфинале калининградский борец уступил со счетом 0:3 чемпиону мира и бронзовому призёру Олимпийских игр Гаджимураду Рашидову, а в поединке за одно из двух третьих мест сумел уверенно одолеть мастера спорта России международного класса и победителя первенства мира Рамазана Багавудинова с разгромным счётом 13:2.

Среди женщин массой до 57 килограммов калининградская спортсменка Александра Андреева выиграла три встречи из четырех возможных. Уверенно победив соперниц из Якутии и Москвы, подопечная Вадима Ушакова и Олега Сугако проиграла полуфинал будущей чемпионке из Монголии. Но сумела реабилитироваться в поединке за третье место, забрав победу у представительницы Белоруссии со счетом 6:2.