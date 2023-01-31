В Озерске реконструируют исторический стадион

Власти Озерска рассказали о планах по реконструкции исторического стадиона «Мотор». Задача – сохранить на спортивном поле натуральное покрытие. Об этом глава администрации Озерского округа Наталья Строганова сказала в прямом эфире на страничке ЦУР региона в «ВКонтакте».

- Сегодня уже другие требования к спортивным сооружениям. Те трибуны, которые там есть, устарели и морально, и, естественно, с точки зрения безопасности. Поэтому мы разработали проектно-изыскательские работы, ПИРы, которые определяют стоимость проектно-сметной документации, - сказала глава администрации.

По ее словам, документы сейчас проходят проверку в экспертизе. После чего встанет вопрос финансирования.

- Будем понимать стоимость проектно-сметной документации: сможем ли сами или опять будем просить помощи у министерства спорта. Дальше – определять источник финансирования по реконструкции стадиона. Мы такую задачу давали подрядчику – сохранить естественное покрытие, - сказала Наталья Строганова.

Глава администрации отметила, что стадион, о котором идет речь, имеет богатую историю.

- Стадион «Мотор» известен с 1936 года. На нем еще в тот период спортсмены готовились к Олимпиаде в Мюнхене. Этот стадион используется до сих пор. Это хороший стадион, где не искусственное покрытие, а трава. Он используется только в весенне-летний сезон, - сказала глава администрации.