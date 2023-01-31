В Калининграде МЧС провело учение по реагированию на авиапроисшествие

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде состоялось командно-штабное учение по отработке реагирования на чрезвычайные ситуации на авиатранспорте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Согласно легенде учений, на территории аэропорта «Храброво» в результате жесткой посадки самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы. В результате 15 человек условно получили травмы, при этом сохранялся высокий риск возгорания самолета.

В учениях были задействованы 94 человек и 28 единиц техники. Все участники учений успешно справились с поставленными задачами, отметили в пресс-службе МЧС.